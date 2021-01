Polizei Paderborn

POL-PB: Samstag, 23.01.2021, 04:20 Uhr, Borchen, Paderborner Straße Pkw beschädigt Laterne und flüchtet

Paderborn-Borchen (ots)

Bei einen Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr auf der Paderborner Straße hat in der Nacht zu Samstag ein unbekannter Fahrzeugführer eine Straßenlaterne stark beschädigt. Durch einen Zeugen wurde die umgestoßene Laterne festgestellt, die zum Teil mitgeschliffen wurde und noch auf der Straße lag. Der Verursacher war offensichtlich beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Kirchborchen von der Fahrbahn abgekommen und mit der Laterne zusammengestoßen. Er flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

