Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter steigen über Balkon ein.

Lippe (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Donnerstagabend, zwischen zirka 23 Uhr und Mitternacht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Gärtnerweg ein. Die Täter stiegen auf einen Balkon der Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss des Hauses befindet. Dort hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es steht noch nicht fest, was die Einbrecher gestohlen haben. Hinweise dazu nimmt die Kripo in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

