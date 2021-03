Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher kehren zurück.

Lippe (ots)

Wir berichteten gestern von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Goetheweg. Die Einbrecher hatten zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend ein Fenster aufgehebelt. Bei diesem Einbruch fiel den Tätern ein Schlüssel in die Hände, mit dem sie am Montagnachmittag abermals in das Haus gelangen konnten. Zeugen meldeten gegen 17:15 Uhr, dass sich möglicherweise Personen in dem Haus aufhalten. Polizeibeamte umstellten daraufhin umgehend das Haus und gingen anschließend mit einem Berechtigten hinein. Auf Einbrecher trafen die Beamten nicht mehr. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090

