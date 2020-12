Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach dem Fund einer toten Frau in Fulda: Hintergründe noch unklar

FuldaFulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Nach dem Fund einer toten Frau in Fulda: Hintergründe noch unklar

Fulda - Wie bereits berichtet, wurde am Montag (07.12.), gegen 8 Uhr, eine tote Frau im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Nikolausstraße aufgefunden. Bei ihr handelt es sich um eine 35-jährige Hausbewohnerin.

Neben umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen führten die Experten für Tatortarbeit der Fuldaer Kriminalpolizei am heutigen Tag - unter Hinzuziehung der Tatortgruppe des hessischen Landeskriminalamtes - eine umfangreiche Spurensuche im Bereich des Leichenfundortes durch. Im Ergebnis ist von einem Tötungsdelikt auszugehen, da am Körper der Verstorbenen Schnittverletzungen festgestellt wurden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich am morgigen Dienstag (08.12) durchgeführt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nahm die Polizei am späten Vormittag im Stadtgebiet einen Mann aus Fulda fest. Ob gegen diesen ein dringender Tatverdacht zu begründen ist, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und der Fuldaer Kriminalpolizei dauern an und werden mit Hochdruck geführt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in der Nacht zu Montag oder in den frühen Morgenstunden im Bereich der Nikolausstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban, Pressesprecherin, Staatsanwaltschaft Fulda, Tel. 0661/924-2704

Dominik Möller, Pressesprecher, Polizeipräsidium Osthessen, Tel. 0661/105-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell