POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Verursacher macht sich aus dem Staub.

Lippe (ots)

Der Eigentümer eines schwarzen Opel Astras hatte seinen Wagen Sonntagnachmittag am Rand der Gartenstraße abgestellt. Als er Montagmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite des Opels fest. Dieser beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ein bislang unbekannter Fahrer war offensichtlich rückwärts gegen den Opel gefahren. Am Unfallort lagen noch Kunststoffreste einer Rückleuchte. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

