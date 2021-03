Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Baum abgesägt.

Lippe (ots)

Unbekannte kappten einen Zierbaum auf dem Schulhof des Gymnasiums an der Martin-Luther-Straße. Der oder die Täter sägten den Amberbaum im Wert von zirka 200 Euro am vergangenen Wochenende ab. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

