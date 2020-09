Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei aus Pasewalk zieht Transporter mit gefälschtem Kennzeichen aus dem Verkehr

Pasewalk (ots)

In der gestrigen Nacht kontrollierten die Beamten einen VW Transporter mit italienischen Probekennzeichen auf der Autobahn 11, kurz vor der polnischen Grenze. Der 37-jährige polnische Fahrer legte eine Genehmigung für die Kennzeichenbenutzung und die grüne Versicherungskarte vor. Leider waren beide Dokumente gefälscht. Zudem war das Kennzeichen bereits 2016 durch die italienische Polizei annulliert worden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Fahrer wartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Pflichtversicherungsverstoß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell