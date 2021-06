Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbrecher zerstören Fenster an Gesamtschule, etwas Bargeld entwendet

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind durch ein Fenster in die Gesamtschule an der Margarethenstraße eingedrungen. In der Zeit zwischen Montag (28.06.21), 18.30 Uhr, und Dienstag (29.06.21), 07.00 Uhr, öffneten sie das Fenster zum Schulleiterbüro. So gelangten sie in das Büro sowie ins Sekretariat der Schule. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen geringen Geldbetrag aus einem Sparschwein. Darüber hinaus zerschlugen beziehungsweise beschädigten die Täter mehrere Fenster. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

