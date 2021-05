Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW liegt nach Verkehrsunfall auf dem Dach

Ingelbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit großem Sachschaden kam es in der Nacht zum 01.Mai in der Ortslage Ingelbach. Eine 31-jährige Frau aus der VG Hachenburg verlor innerhalb geschlossener Ortschaft die Kontrolle über ihren PKW. Sie kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug und geriet daraufhin ins Schleudern. Letztendlich überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 25.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme entstanden Anzeichen auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit, woraufhin der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen wurde. Erwähnenswert bleibt, dass wie durch ein Wunder niemand durch das heftige Unfallgeschehen verletzt wurde.

