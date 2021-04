Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Verkehrsunfall beim Ausparken- anschließend geflüchtet

Kirchen (ots)

Am 29.04.2021, gegen 10:30 Uhr bemerkte ein 53-jähriger Fahrzeugführer, dass sein im Bereich der Brückenstraße in Kirchen geparkter Pkw Audi beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Fahrer touchierte den abgestellten Pkw vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seine Unfallbeteiligung zu melden. Es entstand Sachschaden von ca. 3000EUR. Hinweise zum Unfallflüchtigen an die PI Betzdorf unter 02741-9260.

