Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt

Kirchen (ots)

Am 29.04.2021, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Jungenthaler Straße in Kirchen aus Richtung OT Wehbach kommend. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin bog aus der Straße "Im Rußloch" unter Missachtung ihrer Wartepflicht in die Jungenthaler Straße ein. Es kam zur Kollision beider Pkw, wobei Sachschaden entstand. Das Fahrzeug des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

