Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Unfallörtlichkeit gesucht

Kleinmaischeid (ots)

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte um 02:40 Uhr auf der Bundesstraße 413 bei Kleinmaischeid einen 23-jährigen PKW Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten augenscheinlich frische Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite des schwarzfarbenen PKW fest. Der alkoholbedingt absolut fahruntüchtige PKW Fahrer gab an, dass er auf dem Heimweg sei. Ihr wurde auf der Polizeiinspektion von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Die frischen Beschädigungen an seinem PKW lassen darauf schließen, dass ein Zusammenhang mit der festgestellten Trunkenheitsfahrt anzunehmen ist. Eine korrespondierende Unfallörtlichkeit / entsprechender Fremdschaden konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zur Unfallörtlichkeit bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell