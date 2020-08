Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 58-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchhundem-Silberg hat sich ein 58-jähriger Kradfahrer verletzt. Dieser befuhr die K 19 in Richtung Brachthausen. Nach seinen Angaben stieß er zwischen dem Parkplatz Dollenbruch und Brachthausen mit einem Reh zusammen. Daraufhin stürzte er, wobei er sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden an dem Krad.

