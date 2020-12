Polizei Münster

POL-MS: Zwei Drogendealer aus dem Bahnhofsumfeld in Untersuchungshaft

MünsterMünster (ots)

Polizisten nahmen am Mittwoch (9.12.) in einer Wohnung an der Schillerstraße zwei Drogendealer fest.

Umfangreiche Ermittlungen im Bahnhofsumfeld ergaben, dass die beiden Männer vorrangig am Berliner Platz mehrfach gemeinsam Kokain verkauft und in weiteren Städten zahlreiche Diebstähle begangen hatten. Staatsanwaltschaften aus Essen, Bielefeld und Soest hatten das Duo bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Die Dealer wurden heute (10.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte die 20- und 32-jährigen Männer in Untersuchungshaft.

