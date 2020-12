Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mauritz - Zeugen gesucht

MünsterMünster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (9.12., 16:10 Uhr bis 19:15 Uhr) in eine Erdgeschosswohnung an der Tannenhofallee ein. Die Einbrecher kamen durch den Garten und hebelten die Terrassentür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten mit einer goldenen Taschenuhr.

Hinweise an: 0251 275-0

