POL-PPRP: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Im Rahmen der Streifenfahrt am 13.02.2021, gegen 03:30 Uhr, wurde der PKW Hyundai mit seinem 20-jährigen Fahrer aus Wiesbaden in der Friesenheimer Straße in Ludwigshafen am Rhein einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit nicht ordnungsgemäßer Beleuchtung unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich Auffälligkeiten, welche auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein präventiv sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit entsprechendem Bußgeld.

