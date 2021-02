Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleinkraftrad entwendet

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 09.02.2021 bis 12.02.2021 wurde ein braunes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, welches in der Seilerstraße vor dem Anwesen der Nummer 30 in Ludwigshafen am Rhein abgestellt war, durch unbekannten Täter entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell