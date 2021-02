Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 12.02.2021 zwischen 08:30 Uhr und 11:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW Ford Galaxy in der Karpfenstraße in Ludwigshafen am Rhein am rechten Fahrbahnrand. Bei Rückkehr zu seinem PKW bemerkte er, dass der linke Außenspiegel beschädigt war und herunterhing. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort. Dieser konnte nach dem Verkehrsunfall unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

