Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebinnen erwischt; Geldbörse gestohlen

Iserlohn (ots)

In einem Warenhaus am Theodor-Heuss-Ring wurden am Montag zwei 14-jährige Ladendiebinnen erwischt. Eine Mitarbeiterin beobachtete die jungen Iserlohnerinnen, wie sie Ware in ihre Handtaschen stopften. Als sie die Mädchen ansprach, wollten sie rausrennen. Sie hielt die Diebinnen fest. Ein Mädchen versuchte, sich loszureißen und beschädigte dabei ein Schild. Es half nichts: Im Büro packten sie aus: Mehrfachstreckdosen, Socken-Packungen, USB-Kabel, Kopfhörer und Bleistifte. Die Polizei nahm Anzeigen auf wegen eines räuberischen Diebstahls.

Ein 87-jähriger Iserlohner wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter An Pater und Nonne die Geldbörse gestohlen. Nach dem Bezahlen seines Einkaufs gegen 9.15 Uhr hatte er sein Portemonnaie auf eine erhöhte Ablagefläche gelegt, um seine Ware in den Taschen zu verstauen. Während dieser Zeit muss ihm jemand die Börse gestohlen haben. Darin steckten persönliche Papiere und Bargeld.

