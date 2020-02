Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerräume aufgebrochen

Menden (ots)

In der Nacht zum Montag öffneten unbekannte Täter mehrere Kelleräume eines Mehrfamilienhauses an der Mendener Straße. Sie entfernten Vorhängeschlösser und erbeuteten zwei ältere Flachbildfernseher. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell