Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen. Autofahrerin mittags mit 3,17 o/oo unterwegs

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Aufgrund ihrer Fahrweise meldete ein Zeuge am heutigen Freitag (30.10.2020), gegen 13.40 Uhr der Polizei eine Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Seat in Schlangenlinien auf der Putzlitzer Straße in Kaltenkirchen unterwegs war.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung der 51jährigen aus dem Kreis Segeberg starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 3,17 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe ordnete die Staatsanwaltschaft in Kiel an und führte ein Arzt auf der Wache durch. Die Autofahrerin muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

