Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201123.5 Oesterwurth: Brand einer Lagerhalle

OesterwurthOesterwurth (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle mit Gegenständen eines Freizeitparkes in Oesterwurth am Freitagabend hat die Heider Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Erkenntnisse zur Brandursache gibt es bisher keine.

Gegen 22.00 Uhr brach in einer Lagerhalle eines Kinderfreizeitparks in der Straße Wehren ein Feuer aus. Die Flammen erstreckten sich bis auf den Dachstuhl und zerstörten das Gebäude, in dem sich unter anderem eine Bude aus Holz und Werkzeuge befanden, erheblich. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen, Personen kamen im Zuge des Feuers nicht zu Schaden.

Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen, die Braundursache ist derzeit noch unklar.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell