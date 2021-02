Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Mofafahrer von Polizeistreife kontrolliert - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Bonn (ots)

Am 03.02.2021, gegen 01:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Aegienberger Straße der Fahrer eines Mofarollers auf, der auffallend langsam und mit eingeschaltetem Blinker in Richtung Aegidienberg unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle räumte der 37-Jährige den Konsum von Cannabis ein. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die in einer Krankenhausambulanz entnommen wurde. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall.

