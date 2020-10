Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Senior um hohen Geldbetrag betrogen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Um mehrere tausend Euro wurde ein 81-jähriger Mann aus Löffingen betrogen.

Der Senior hatte zunächst am 08.10.2020 einen Anruf erhalten, bei welchem ihm ein Gewinn in Höhe von 38.550 Euro versprochen wurde. Damit ihm dieses Geld zugestellt werden könnte, müsste er jedoch 500 Euro an Transportkosten bezahlen. Hierbei sollte er Wertkarten von Zahlungsdienstleistern kaufen und die Codes telefonisch durchgeben.

Nach dem der Senior dieser Forderung nachkam, erhielt er in den folgenden Tagen weitere Anrufe, in welchen ihm mitgeteilt wurde, dass er nicht 38.500 Euro gewonnen habe, sondern 83.500 Euro. Hierfür müsse er allerdings weitere Wertkarten kaufen und die Codes wieder telefonisch übermitteln. Leider übermittelte der Senior in Folge die Codes für Wertkarten in Höhe von 8.000 Euro an die unbekannte Täterschaft.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Telefonbetrügern.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

