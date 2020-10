Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach B31- schwerer Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntag, 25.10.2020 gegen 15:30 Uhr, kollidierten zwei Pkw an der Kreuzung B31 - L104. Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die L104 aus Fahrtrichtung Vogtsburg und wollte nach links auf die B31 abbiegen. Hierbei übersah sie den von links aus Richtung Bad Krozingen kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw woraufhin es zur Kollision kam. Die B31 wurde komplett gesperrt. Von den 5 Personen in den beiden Pkw wurden 3 schwer und eine Person leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von knapp 10.000EUR.

