Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald/March-Hugstetten und Gottenheim/ Wohnungseinbrüche

Freiburg (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche ereigneten sich am 25.10.2020 in den Gemeinden March und Gottenheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Küchenfenster in der Friedhofstraße in March-Hugstetten auf. Im Haus eingedrungen, wurden diverse Zimmer sowie Schränke und Schubladen durchsucht. Als die Familie nach Hause kam, bemerkten sie Geräusche und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Die Tat ereignete sich gegen 19:50 Uhr.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 12:30 - 20:00 Uhr in der Austraße in Gottenheim. Hier gelang der bislang unbekannte Täter über die Terrassenentüre, welcher er zunächst aufhebelte. Auch hier wurden mehrere Räume, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht.

Ob die Taten von der gleichen Person/ gleichen Personen begangen wurde/n ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionshinweis:

Besorgte Bürger können heute ein besonders Angebot in Anspruch nehmen. Am Montag, den 26.10.2020, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, richtet das Polizeipräsidium Freiburg anlässlich des "Tags des Einbruchschutzes" eine Telefon-Hotline ein. Hier informieren und beraten die Spezialisten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Hotline-Nr. 0761/29608-25 rund um das Thema Einbruchschutz.

Im Rahmen der Beratung werden die möglichen Einstiegsstellen des Täters auf Schwachstellen geprüft und zusammen mit den Wohnungsinhabern besprochen. Eine sicherungstechnische Empfehlung wird in Form einer schriftlichen Schwachstellenanalyse verfasst. Zudem erhalten die Wohnungsinhaber Informationen über das richtige Verhalten zur Verhinderung von Einbrüchen und zur möglichen Konfrontation mit einem Einbrecher. ff

