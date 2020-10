Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen L114 - schwerer Verkehrsunfall

Freiburg

Ihringen - Am Samstagmorgen, 24.10.2020 gegen 07:50 Uhr, kam eine 36-jährige Pkw-Lenkerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und verletzte sich schwer. Der Pkw befuhr die L114 von Ihringen kommend in Richtung Wasenweiler. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer konnte durch abbremsen und anschließendes Ausweichen eine Kollision verhindern. Die Pkw-Lenkerin kam dann allerdings ins Schleudern und kollidiert fast ungebremst mit der Böschung. Der Pkw wurde daraufhin über die Straße abgewiesen und kam in dem gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Da die Fahrerin nicht angegurtet war, wurde sie bei dem Unfall schwer verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

