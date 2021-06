Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210623.3 Kiel: Ehrliche Finderin übergibt Portemonnaie mit viel Bargeld an Polizei

Kiel (ots)

Dienstagvormittag gab eine 55-jährige Frau ein aufgefundenes Portemonnaie bei der Polizei in Friedrichsort ab. In dem Portemonnaie befand sich eine vierstellige Summe Bargeld.

Gegen 10:00 Uhr kam die Finderin auf die Polizeistation Friedrichsort und übergab einer Beamtin ein aufgefundenes Portemonnaie. In dem Portemonnaie, das die Frau am Montagnachmittag in der Straße Prieser Strand auf dem Gehweg gefunden hatte, befanden sich insgesamt 1660 Euro Bargeld.

Kurz nach Abgabe des Portemonnaies erschien der Verlierer auf der Polizeistation. Nach Angabe des 41-Jährigen habe er sein Portemonnaie am Montag beim Fahrradfahren verloren. Nachdem die Beamten den Mann eindeutig als Eigentümer identifizieren konnten, übergaben sie ihm das Portemonnaie. Überglücklich verließ der 41-Jährige die Polizeistation.

Die ehrliche Finderin erhielt einen Finderlohn, den sie einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen möchte.

Julia Bunge

