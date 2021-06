Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Jahresbilanz der Landes- und Stadtpolizei zur Videoschutzanlage Wiesbaden +++ Pressekonferenz am 15.06.2021

Wiesbaden (ots)

(he)Die Neuinstallation bzw. Modernisierung der Videoschutzanlage in der Landeshauptstadt Wiesbaden liegt nun schon über ein Jahr zurück. Zu diesem Anlass zogen der Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden, Herr Bürgermeister Dr. Oliver Franz sowie der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Herr Stefan Müller am heutigen Tag eine mehr als positive Bilanz. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde den anwesenden Medienvertretern präsentiert, wie vielfältig dieses Einsatzmittel genutzt und in den dienstlichen Alltag der Wiesbadener Sicherheitsbehörden implementiert wird.

