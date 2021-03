Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Vorfahrt missachtet

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Teurer Blechschaden ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Kaiserstraße entstanden. Ein 58-Jähriger wollte am späten Vormittag mit seinem Auto von der Abtstraße aus die Kaiserstraße überqueren. Hierbei beachtete er allerdings nicht die Vorfahrt einer 20-Jährigen. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, wobei sich das Auto der Frau einmal um 180 Grad drehte. An beiden Wagen entstand Unfallschaden, den die Polizei auf mindestens 8.500 Euro schätzt. Das Auto des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. |erf

