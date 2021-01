Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto überschlägt sich

Sundern (ots)

Am Sonntag gegen 7:05 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau die K 28 vom Amecker Damm kommend in Richtung Bruchhausen. Nach einer Linkskurve verlor die Iserlohnerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

