Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste; OT Wremen Wendemanöver in Wremen missglückt

Cuxhaven (ots)

Am 20.02.2021 gegen 14:30 Uhr hatte sich eine 79-jährige aus Syke in Wremen verfahren. Aus diesem Grund hielt sie mit ihrem Mitsubishi rechts an und wollte wenden. Sie ließ zwei PKW passieren. Aber unmittelbar vor dem dritten Auto, einem VW-Tiguan eines 26-jährigen Dorumers, begann sie ihr Wendemanöver. Der VW Tiguan konnte nicht mehr ausweichen und prallte seitlich in den Mitsubishi. Der Dorumer musste nach dem Aufprall durch einen Krankenwagen zur Kontrolle in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell