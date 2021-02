Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Langen Fehler beim Starten von zu Hause in Langen

Cuxhaven (ots)

Am 20.02.2021 gegen 10 Uhr wollte ein 86-jähriger mit seinem BMW in Langen von zu Hause starten. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er die Vorfahrt eines 76-jährigen Langeners mit seinem Volvo. Der Volvo krachte ungebremst in den BMW. Es entstand erheblicher Sachschaden von 20.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Verletzt wurde jedoch niemand.

