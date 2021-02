Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Bad Bederkesa Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr -eine Person leicht verletzt-

Am heutigen Morgen (21.02.) ereignete sich gegen 07.00 Uhr ein Verkehrsunfall in Bad Bederkesa. Auf der Holzurburger Straße (L117) stießen ein Ford Fiesta und ein VW Touran im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Der Ford Fiesta wurde hierbei in den Seitenraum geschleudert. Dessen Fahrerin, eine 24-Jährige aus der Samtgemeinde Land Hadeln, wurde hierbei leicht verletzt. Der VW wurde einem 56-Jährigen aus der Stadt Geestland gelenkt. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten mit Kraneinsatz geborgen werden. Es ist von Totalschäden auszugehen. Der Gesamtschaden wird auf 28000,- Euro geschätzt. Die Holzurburger Straße musste für die Bergung kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

