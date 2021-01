Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW-Unfall auf der BAB 19, km 89

Rostock (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Glasewitz und Laage kam der litauische LKW auf Grund eines Reifenschadens nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge rutsche der LKW über - durch die Schutzplanke, fuhr dann weiter durch den Wildzaun und kam auf dem angrenzenden Acker zum stehen. Es lief Motoröl aus, welches durch die freiwillige Feuerwehr gebunden wurde. Die FFw ging von keiner Umweltgefärdung aus. Am Fahrzeug waren nun insgesamt 4 Reifen beschädigt, was die Bergung verlangsamte. Zur Bergung des LKW musste die BAB 19 in Richtung Rostock für mehrere Stunden gesperrt werden Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 20000,- EUR Heyden Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter AVPR Linstow

