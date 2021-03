Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert und nach Unfall geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei wirft einem 46-Jährigen vor, am Montagabend unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein und nach einem Unfall in der Kohlenhofstraße Fahrerflucht begangen zu haben. Einer Zeugin fiel der Betrunkene zunächst im Elf-Freunde-Kreisel auf. Dort stand er mit seinem Auto und fuhr nicht weiter. Erst als die Frau den Mann ansprach, gab er Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weg. Er bog in die Kohlenhofstraße ab und touchierte dort mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Auto. Ohne anzuhalten brauste der Mann davon. Ein Zeuge verfolgte den Verdächtigen. Auf dem Erbsenberg holte er ihn ein und stellte den 46-Jährigen zur Rede. Doch der Verdächtige gab erneut Gas und flüchtete. Schließlich stoppte eine Polizeistreife den Flüchtenden in der Bremerstraße. Wie sich herausstellte war der Mann erheblich alkoholisiert. Er musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie soll Aufschluss über seine genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein, die Fahrzeugdokumente und den Autoschlüssel des 46-Jährigen stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |erf

