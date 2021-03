Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: _Diesel abgezapft

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aus einem Lastwagen stahlen am Wochenende Diebe Kraftstoff. Sie zapften etwa 400 Liter aus dem Lkw-Tank ab. Das Fahrzeug parkte zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Junkers-Straße. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

