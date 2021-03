Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken Unfälle gebaut

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern)

Ein 67-jähriger Fahrer eines Mercedes hat am Montagabend zwei Unfälle verursacht.

Der Mann fuhr mit seinem Wagen gegen 18 Uhr auf der Waldstraße. Mit hoher Geschwindigkeit nach bog er, laut Zeugen, nach rechts in die Hauptstraße ein, steuerte seinen Pkw über die Gegenfahrbahn auf den Bürgersteig und lenkte dann wieder scharf nach auf den eigentlichen Fahrstreifen. In Folge dieses Manövers kollidierte er mit einem auf der Hauptstraße entgegenkommenden Skoda. Während die Fahrerin des Skodas den Notruf wählte, versuchte der Mercedes-Fahrer seinen Wagen rückwärtszufahren. Dies misslang. Der 67-Jährige stieg aus und begutachtete den Schaden. Dabei muss er sich, laut Zeuge, am Fahrzeugdach festhalten.

Anschließend stieg er wieder ein, gab Gas und schob den anderen Pkw ein Stück nach hinten, sodass er sich mit seinem Mercedes von der Unfallstelle entfernen konnte. Direkt im Anschluss streifte er einen entgegenkommenden Opel mit seinem linken Spiegel. Ohne erneut anzuhalten, entfernte sich der 67-Jährige von der Unfallstelle.

Die eintreffenden Beamten suchten die Halteranschrift des Mercedes auf. Dort trafen sie auf den 67-Jährigen der alkoholisiert schien. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Testgerät zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 1,81 Promille an. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. |elz

