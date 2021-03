Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autobatterien gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende von einem Betriebsgelände in der Altenwoogstraße 15 alte Autobatterien gestohlen. Irgendwann zwischen Freitagabend und Montagvormittag machten sich die Diebe an einem Behälter mit den alten Batterien zu schaffen. Möglicherweise transportierten sie ihre Beute mit einem Fahrzeug ab. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind am Wochenende Personen oder Fahrzeuge in der Altenwoogstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

