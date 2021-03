Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Aufmerksamer Bankmitarbeiter

Kreis (ots)

Eine Rentnerin hat es einem aufmerksamen Bankmitarbeiter zu verdanken, dass diese am letzten Freitag (5. März) nicht auf einen Betrüger hereinfiel. Sie wurde von ihrem vermeintlichen Enkel angerufen, der ihr die Lügengeschichte eines Autounfalls erzählte. Um den Fall schnell, unproblematisch und ohne Polizei lösen zu können, benötige er sofort Bargeld. Die Rentnerin suchte daraufhin ihre Hausbank auf. Der aufmerksame Bankmitarbeiter konnte im Gespräch mit ihr den Grund für die gewünschte Bargeldauszahlung in Erfahrung bringen. Da er den Enkel ebenfalls als Kunden kannte, informierte er sich telefonisch bei diesem, ob er tatsächlich einen Autounfall gehabt hätte. So flog der Schwindel auf und die ältere Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell