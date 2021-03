Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei kontrolliert Auto-Poser in der Innenstadt und in Herringen

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm kontrollierte am Samstag, 27. Februar, in den späten Abend- und Nachtstunden erneut Fahrzeuge aus der Poser-Szene in der Innenstadt und in Herringen.

Neben der Innenstadt fanden auch Kontrollen auf dem Herringer Weg und in der Schachtstraße statt: Insgesamt wurden 22 Verwarnungsgelder erhoben und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.

Es wurden Verstöße wegen Lärmbelästigung, Geschwindigkeitsüberschreitung sowie einer erloschenen Betriebserlaubnis geahndet.

Zusätzlich wurde eine Strafanzeige wegen eines alkoholisierten Fahrzeugführers geschrieben. Der Autofahrer wurde mit zur Wache genommen und musste eine Blutprobe abgeben.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell