POL-WI: Auseinandersetzung mit mehreren Personen +++ auf Standstreifen überholt +++ Pkw mit Baseballschläger beschädigt +++ Randalierer festgenommen +++ Tatverdächtige lässt Personalausweis zurück

1. Auseinandersetzung mit mehreren Personen - Widerstand geleistet, Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 13.06.2021, 04:25 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen wurde der Wiesbadener Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gemeldet, bei der den ersten Mitteilungen zufolge auch Pfefferspray eingesetzt wurde und Flaschen geworfen worden seien. Vor Ort gestaltete sich die Situation sehr unübersichtlich und einige scheinbar Beteiligte waren gerade dabei die Örtlichkeit zu verlassen, eine Auseinandersetzung war nicht mehr im Gange. Den ersten Ermittlungen zufolge gerieten vor einem Kiosk zwei Personengruppen in Streit, nachdem man sich beim Passieren provoziert hatte. Mindestens eine Person klagte über brennende Augen und eine weitere trug eine Verletzung an der Hand davon. Dieser mutmaßliche Beteiligte, ein 21-Jähriger aus Wiesbaden, folgte nicht den Anweisungen der eingesetzten Kräfte und wollte sich trotz gegenteiliger Aufforderung von der Örtlichkeit entfernen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der alkoholisierte junge Mann Widerstand und es kam zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit Einsatzkräften. Während der anschließenden Durchsuchung konnte bei dem Festgenommenen ein "Tierabwehrspray" aufgefunden werden. Da die genauen Hintergründe unklar sind bittet das ermittelnde 1. Polizeirevier Zeuginnen und Zeugen aber auch weitere Beteiligte, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Auf dem Standstreifen überholt und zu schnell unterwegs - Zeugen gesucht! Wiesbaden, B455, FR Wiesbaden Innenstadt, Höhe "Fort Biehler" Samstag, 12.06.2021, 17:10 Uhr

(he)Am Samstagmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der B455 in Fahrtrichtung Innenstadt ein grüner VW Golf mehrere Pkw auf dem Standstreifen überholt habe und deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei. Nun sucht die Polizei dringend weitere Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, welche diese Fahrweise bestätigen können, bzw. durch diese gefährdet wurden. Gegen 17:10 Uhr befuhr der Mitteiler die B455 aus Richtung Kastel in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Bereich Fort Biehler habe dann ein grüner VW Golf älteren Baujahres den stockenden Verkehr auf dem Standstreifen überholt. Hierbei habe er augenscheinlich die erlaubten 100 km/h bei weitem überschritten. Der Mitteiler folgte dem Golf bis auf ein Tankstellengelände am Wiesbadener Hauptbahnhof, wo es dann zu einem Disput zwischen den beiden Fahrern kam. Währenddessen soll der Golf-Fahrer gegen das Fahrzeug des Mitteilers getreten haben. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der grüne Golf samt Fahrer auf einem Tankstellengelände im Bereich der B455 angetroffen und kontrolliert werden. Nach einer durchgeführten Kontrolle und der Überprüfung der Personalien auf einem Polizeirevier wurde der 35-Jährige wieder entlassen. Das 1. Polizeirevier sucht nun weitere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, welche den Vorfall auf der B455 mitbekommen haben oder gegebenenfalls selbst rechts überholt wurden. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

3. Pkw mit Baseballschläger beschädigt - Zeugen gesucht! Wiesbaden-Biebrich, Stettiner Straße, Montag, 14.06.2021, 02:45 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht griffen mehrere Personen ein Paar an, welches mit einem Mini Cooper in der Stettiner Straße unterwegs war. Verletzt wurde zum Glück niemand, an dem Pkw entstand jedoch ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die beiden 21-jährigen Personen fuhren gegen 02:45 Uhr durch die Stettiner Straße. Die Frau war gerade dabei ihren Mini vor einem Imbiss zu stoppen, da kamen zwei Männer auf das Fahrzeug zugerannt und einer begann mit einem Baseballschläger gegen den Pkw zu schlagen. Weiterhin habe man auch mit Pfefferspray gesprüht, da alle Scheiben jedoch geschlossen waren, hätte dies keine Wirkung entfalten können. Zwischenzeitlich sei noch ein weißer Golf vorgefahren und habe versucht den Mini zu blockieren. Aus diesem Pkw seien weitere Personen ausgestiegen, welche ebenfalls versucht hätten den zwei Geschädigten habhaft zu werden, unter anderem durch heftiges Ziehen an den Türgriffen. Die Fahrerin des Coopers konnte den Golf jedoch umfahren und flüchten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge liegen die Gründe im privaten Umfeld aller beteiligten Personen, sodass erste Hinweise auf die Angreifer vorliegen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Spiegel abgetreten - Festnahme,

Wiesbaden, Helenenstraße, 13.06.2021, 03:25 Uhr

(he)Nur kurz dauerte die Flucht eines 24-jährigen Mannes in der Nacht zum Sonntag, nachdem dieser dabei erwischt worden war, wie er an mindestens zwei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigte. Gegen 03:25 Uhr bemerkten Kräfte der Bereitschaftspolizei, welche in der Wiesbadener Innenstadt eingesetzt waren, wie der junge Mann gegen zwei Fahrzeuge trat. Als er die Beamten bemerkte, versuchte der Mann zu flüchten, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung gestoppt und festgenommen. Bei einer entsprechenden Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von über 1,3 Promille festgestellt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

5. Mülleimer durch Feuer beschädigt,

Mainz-Kastel, Rathausstraße, In der Witz, Eisenbahnstraße, Montag, 14.06.2021, 00:25 Uhr

(he)In der zurückliegenden Nacht wurden in Mainz-Kastel drei Mülleimer durch Feuer beschädigt und dadurch ein Sachschaden von circa 250 Euro verursacht. Innerhalb kurzer Zeit wurden aus der Rathausstraße, der Eisenbahnstraße sowie aus der Straße "In der Witz" brennende Mülleimer gemeldet, welche im Bereich von z.B. Bushaltestellen oder an Laternenmasten befestigt waren. Die Mülleimer wurden durch die Feuer komplett zerstört. Durch den zeitlichen Zusammenhang muss davon ausgegangen werden, dass die Feuer vorsätzlich entzündet worden waren. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

6. Gekratzt, gespuckt und Personalausweis zurückgelassen, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Samstag, 12.06.2021, 05:30 Uhr

(he)Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schiersteiner Straße zu einem Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher, bzw. Heranwachsender und Fahrscheinkontrolleuren, in dessen Verlauf eine 21-Jährige einen Kontrolleur angegriffen und bespuckt haben soll. Die Personalien der mutmaßlichen Täterin standen schnell fest. Diese hatte auf der Flucht ihren Personalausweis zurückgelassen. Gegen 05:30 Uhr kam es in der Linie 5 zu einer Kontrolle von fünf Jugendlichen und Heranwachsenden, welche allesamt keinen Fahrausweis vorzeigen konnten. Im Rahmen dieser Kontrolle soll sich die spätere Täterin dann aufbrausend verhalten und einen Kontrolleur angegriffen und bespuckt haben. Anschließend habe sie den Bus verlassen. Zuvor hatte sie jedoch ihren Ausweis zur Feststellung ihrer Personalien durch die Fahrausweisprüfer ausgehändigt; und bei ihrer Flucht zurückgelassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

7. Streit unter Freunden endet in Polizeieinsatz, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 11.06.2021, 19:35 Uhr

(wie)Am Freitagabend musste eine Rangelei unter Zuhilfenahme von Pfefferspray beendet werden. Einer Streife der Präsidialwache fiel gegen 19:35 Uhr in der Schwalbacher Straße auf, dass zwei junge Männer sich auf einer Grünfläche in einem intensiven Ringkampf befanden. Nachdem es der Streife nicht gelangt die Kontrahenten voneinander zu trennen, wurde ein kurzer Sprühstoß Pfefferspray eingesetzt. Nun gelang es die 16- und 18- Jährigen voneinander zu trennen. Nachdem die Augen wieder ausgespült waren, stellte sich heraus, dass die Beiden befreundet waren und eine Meinungsverschiedenheit auf ihre eigene Art klären wollten. Somit konnten die beiden jungen Männer, mit dem Hinweis sich nicht unbedingt in der Öffentlichkeit zu schlagen, ihren Weg fortsetzen.

8. Schulcontainer überschwemmt,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Freitag, 11.06.2021, 14:00 Uhr - Samstag, 12.06.2021, 17:50 Uhr

(he)Zwischen Freitag, 11.06.2021, 14:00 Uhr und Samstag, 12.06.2021, 17:50 Uhr drangen unbekannte Täter in der Bierstadter Straße in einen Schulcontainer ein und sorgten vorsätzlich für eine Überschwemmung. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Container ein, verstopften den Abfluss eines Waschbeckens und drehten dann den Wasserhahn auf. Daraufhin kam es zum Wasseraustritt auf den Boden. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgebetr, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

1. Unfall mit verletzter Person auf der BAB3, Bad Camberg, BAB3, Freitag, 11.06.2021, 15:20 Uhr (wie)Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB 3 zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg zu einem Verkehrsunfall bei dem der Beifahrer verletzt wurde. Ein 55-Jähriger war mit seinem Mercedes mit Anhänger auf der BAB3 in Richtung Süden unterwegs, als er zwei Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Bad Camberg aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abkam. Mit dem Gespann prallte der 55-Jährige in die Leitplanke und fuhr eine Notrufsäule sowie einen Leitpfosten um. Da nach dem Unfall Rauch aus dem Fahrzeug kam, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle entsandt. Es kam aber zu keinem Brand. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur für knapp drei Stunden gesperrt werden, es bildete sich ein Stau über mehrere Kilometer, bis die Unfallstelle wieder geräumt war.

