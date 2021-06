Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbrecher dringen in Pavillons auf Stadthallen-Gelände ein

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (27.06.21), 19.00 Uhr, und Dienstag (29.06.21), 13.00 Uhr, Zutritt zum Veranstaltungsgelände der Stadthalle am Humboldtplatz verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Unbekannten auf das Gelände, in dem sie einen Pavillon beschädigten. Im Kassenbereich öffneten sie eine Geldkassette. In dieser befand sich jedoch kein Bargeld. An einem weiteren Pavillon, der als Bar dient, zerschnitten die Täter den Spuren zufolge die Planen-Verschnürung. Innerhalb des Pavillons hebelten die Einbrecher zwei Kühlschränke auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

