Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt mit Messer auf Tankstelle

Herne (ots)

An der Bahnhofstraße 168 in Herne kam es am heutigen frühen Morgen (11. Juni, 4.15 Uhr) zu einem Raubdelikt.

Ein noch unbekannter Krimineller betrat maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bedrohte die 25-jährige Angestellte mit einem Küchenmesser und forderte Bargeld.

Anschließend nahm er sich selbst Geld aus der Kasse und einige Zigarettenschachten aus einem Regal.

Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Bahnhof Herne. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde eingesetzt.

Beschrieben wurde der noch flüchtige Täter als 185 bis 190 cm groß. Er ist breitschultrig und war komplett schwarz gekleidet. Darüber hinaus trug er eine Woll-Sturmhaube.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

