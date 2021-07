Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Pkw und Radfahrer kollidieren - Mann schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 30. Juni 2021, 16:45 Uhr

Ein Radfahrer verletzte sich gestern am späten Nachmittag schwer, nachdem er mit einem Pkw zusammengeprallt war. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Werdener Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße. In Höhe der Kreuzung Werdener Straße / Warschauer Straße wollte zur gleichen Zeit ein 42-Jähriger mit seinem Transporter von der Warschauer Straße auf die Werdener Straße abbiegen. Offensichtlich übersah er dabei den Radfahrer. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 51-Jährige schwer verletzte.

