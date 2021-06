Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - 58-jährige vermisste Frau tot aufgefunden - Polizei geht von Gewaltverbrechen aus - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Nachdem gestern ein Hinweis bei der Düsseldorfer Polizei eingegangen war, suchten die Beamten des Kriminalkommissariats 11 erneut die Wohnanschrift der Vermissten auf. In einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses fanden die Polizisten schließlich die Leiche der 58-Jährigen. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Der bereits Anfang Juni festgenommene tatverdächtige Sohn der Frau sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

