POL-D: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf Gerresheim - 58-jährige Frau vermisst - Hinweise auf mögliches Gewaltverbrechen - Intensive Suchmaßnahmen und Ermittlungen

Polizei Düsseldorf

Gerresheim - 58-jährige Frau vermisst - Hinweise auf mögliches Gewaltverbrechen - Intensive Suchmaßnahmen und Ermittlungen

Düsseldorf (ots)

Gerresheim - 58-jährige Frau vermisst - Hinweise auf mögliches Gewaltverbrechen - Intensive Suchmaßnahmen und Ermittlungen

Nachdem am gestrigen Tag eine 58 Jahre alte Frau durch einen Angehörigen als vermisst gemeldet worden war, ermittelt die Polizei Düsseldorf intensiv in alle Richtungen. Ein Gewaltverbrechen ist nicht auszuschließen. Zwischenzeitlich konnte in der Wohnung der vermissten Frau ihr 40 Jahre alter Sohn angetroffen werden. Es besteht der Verdacht, dass er im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 58-Jährigen stehen könnte. Intensive Suchmaßnahmen, auch unter Einbeziehung von Hunden, führten gestern nicht zum Auffinden der Frau. Die Ermittlungen dauern an.

