Polizei Düsseldorf

POL-D: Diebestour durch die Innenstadt endet in der Zelle - Zivilfahnder nehmen 24-Jährigen auf frischer Tat fest

Düsseldorf (ots)

Mindestens drei Ladendiebstähle, zwei vollendete Taschendiebstähle und ein weiterer Versuch werden einem 24 Jahre alten Mann vorgeworfen. Er war gestern Abend von Zivilfahndern der Polizeiinspektion Mitte bei der Begehung dieser Straftaten nahezu durchgängig beobachtet worden und konnte dann festgenommen werden. Nun soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 15:40 Uhr fiel der 24-Jährige den Zivilfahndern im Bereich der Königsallee auf. Er näherte sich Dritten immer wieder und interessierte sich dabei auffällig für deren mitgeführte Taschen. Im Anschluss ging er in verschiedene Kaufhäuser. Dabei entwendete er diverse Bekleidungsartikel. Nach seinem Streifzug durch die Geschäfte setzte er sich an der Theodor-Körner-Straße auf eine Straßenbank und griff nach der Tasche eines dort sitzenden Geschädigten. An der Bastionstraße/Kasernenstraße wurde er schließlich durch die Beamten mitsamt Beute gestellt. Bei der Durchsuchung des Mannes mit algerischer Staatsangehörigkeit konnten zwei gestohlene Mobiltelefone und mehrere Kleidungsstücke aufgefunden werden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

