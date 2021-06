Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Verkehrsunfallflucht - E-Scooter Fahrer prallt mit Fahrradfahrerin zusammen - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. Juni 2021, 9:40 Uhr

Nach dem Zusammenprall einer Fahrradfahrerin mit dem Fahrer eines E-Scooters am Montagmorgen des 21. Juni 2021 in Höhe der Haltestelle Mintropplatz flüchtete der Unbekannte mit seinem Roller von der Unfallstelle. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Nach Aussage der Radfahrerin, einer 43-Jährigen aus Grevenbroich, war sie auf ihrem Fahrrad vom Hauptbahnhof in Richtung Helmholtzstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle Mintropplatz prallte sie mit dem von links kommenden Fahrer des E-Scooters zusammen. Hierdurch stürzte die Frau zu Boden. Der Fahrer des E-Scooters kümmerte sich nicht weiter um die verletzte Frau und fuhr weiter. Die Geschädigte setzte unter dem Eindruck der Geschehnisse zunächst ihren Weg mit der Straßenbahn zur ihrer Arbeitsstelle fort. Von hier aus begab sie sich in ein Krankenhaus. Der E-Scooter soll eine grüne Farbe gehabt haben. Möglicherweise handelte es sich um ein Mietfahrzeug. Zum Fahrer selbst konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum Roller oder den flüchtigen Fahrer machen können.

Hinweisgeber melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0211 870 0.

