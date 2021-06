Polizei Düsseldorf

POL-D: Nettetal - A61 Richtung Venlo - Alleinunfall - 28-Jähriger mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 27. Juni 2021, 17:31 Uhr

Ein 28-Jähriger verlor am frühen Sonntagabend bei Nettetal die Kontrolle über seinen Jaguar, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünbereich mit einem Baum. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der junge Mann aus Syrien war mit dem Wagen in Richtung Venlo unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Jaguar gegen einen Baum. Der Wagen war so deformiert, dass die Feuerwehr den 28-Jährigen aus dem Wrack schneiden musste. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn und flog den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 43.000 Euro. Es kam zeitweilig zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell